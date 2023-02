Die Universität Ecotron Hasselt wird in den nächsten drei Jahren die Auswirkungen des Klimawandels auf den Birnenanbau in der betreffenden Region erforschen. Dazu werden zwölf Birnbäume in Kuppeln gesetzt, in denen unter anderem das Klima des Jahres 2040 simuliert wird. Birnbäume in Klimakuppeln der Uni Hasselt zeigen die Zukunft des Obstanbaus. Foto © UHasselt...

Den vollständigen Artikel lesen ...