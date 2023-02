Am Speisekartoffelmarkt in Mecklenburg - Vorpommern werden keine nennenswerten Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche gemeldet. Die Erzeugerpreise bleiben stabil. Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 05. KW 2023 " des Landesamts für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) in Rostock hervor. Bildquelle: Shutterstock.com Der Absatz der...

