Der Gesamtexport von niederländischem Obst und Gemüse nach Großbritannien (GB) war genauso hoch wie in dem Vorjahr. Die Exporte in die USA nahmen wieder etwas zu, aber in Japan wurden nur wenige niederländische Paprika verkauft. Bildquelle: Shutterstock.com Dies sind einige der Ergebnisse, die in der jährlichen Exportübersicht 2022 von GroentenFruit Huis zu...

