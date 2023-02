Um das ohnehin schon intensive Programm der ausstellenden Unternehmen der CSO Italy Collective noch weiter zu bereichern, werden drei institutionelle Termine in dem Bereich "ITALY, The Beauty of Quality" in dem Pavillon 2.2 der Fruit Logistica stattfinden. Quelle: CSO Italy Die drei renommierten Termine bilden den Rahmen für das in der Collective zusammengefasste italienische...

Den vollständigen Artikel lesen ...