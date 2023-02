Berlin - Der türkische Botschafter in Deutschland, Ahmet Basar Sen, hat Deutschland und Europa für die schnelle Hilfe nach der Erdbebenkatastrophe in seinem Land gedankt. "In solch schwierigen Zeiten ist es gut zu wissen, dass wir uns auf unsere Freunde in Europa uneingeschränkt verlassen können", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Er hoffe, dass die Unterstützung weiter anhält. Dass auch Griechenland schneller als die meisten Staaten Hilfe zugesagt habe, "bedeutet dem türkischen Volk sehr viel". Alle hofften nun, nach Bewältigung der Notsituation, auf eine weitere Periode der "pragmatischen Zusammenarbeit und des konstruktiven Dialogs" beider Länder. Die NATO-Partner Griechenland und Türkei streiten seit Jahren er um den Status griechischer Inseln in der Ägäis.



Zurzeit brauche die Türkei vor allem "spezialisierte Teams und medizinische Hilfsteams, die sich an Such- und Rettungsmaßnahmen beteiligen können, sowie Notunterkünfte, Medikamente und Sachleistungen", sagte Sen weiter. Noch hoffe die Türkei, Verschüttete retten zu können. Nötig seien aber auch Zelte und Winterkleidung, so der Botschafter.

