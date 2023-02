Präsident Joe Biden setzt trotz einer vor allem in Europa befürchteten Abschirmung der US-Wirtschaft auf noch mehr Begünstigung für die heimische Industrie.Washington - Präsident Joe Biden setzt trotz einer vor allem in Europa befürchteten Abschirmung der US-Wirtschaft auf noch mehr Begünstigung für die heimische Industrie. «Ich weiss, dass ich dafür kritisiert wurde, aber ich werde meine Meinung nicht ändern. Wir werden dafür sorgen, dass die Lieferkette für Amerika in Amerika beginnt», sagte Biden in seiner Rede zur Lage der Nation vor beiden...

