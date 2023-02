Insgesamt liegt die Zahl der Toten nach Angaben vom Mittwochmorgen inzwischen bei mehr als 8300.Istanbul - Die Zahl der Opfer im Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze steigt unaufhörlich - und nach wie vor werden viele Menschen unter den Trümmern vermutet. Insgesamt liegt die Zahl der Toten nach Angaben vom Mittwochmorgen inzwischen bei mehr als 8300. Bisherigen Informationen zufolge wurden in der Südtürkei und in Nordsyrien zudem rund 40'000 Menschen verletzt.

