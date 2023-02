Quickline Energy wird innovative Dienstleistungen und Produkte von VGT in ihre Smart Meter-Lösung einbinden. VGT bezieht Vorleistungen bei Quickline Energys Smart Metering-Plattform der neusten Generation.Nidau - Quickline Energy AG und Virtual Global Trading AG (VGT) nutzen Synergien und integrieren die Kompetenzen des anderen jeweils in ihr Produktportfolio: Quickline Energy wird innovative Dienstleistungen und Produkte von VGT in ihre Smart Meter-Lösung einbinden. VGT bezieht Vorleistungen bei Quickline Energys Smart Metering-Plattform der neusten Generation. Die beiden Unternehmen teilen...

