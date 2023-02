Der EuroStoxx50 gewinnt am späten Vormittag 0,71 Prozent auf 4239,13 Punkte hinzu.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch leicht zugelegt. Sie profitierten damit von den starken Vorgaben der US-Börsen. Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,71 Prozent auf 4239,13 Punkte hinzu. Der französische Cac 40 stieg mit 0,78 Prozent auf 7188,13 Punkte ähnlich stark. Der britische FTSE 100 zog um 0,79 Prozent auf 7926,88 Punkte an.

