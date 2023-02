Agrivoltaik, kurz Agri PV, ist die Kombination aus nachhaltiger Landwirtschaft und der Erzeugung von Solarstrom auf ein und derselben landwirtschaftlichen Fläche. Vattenfall will ab dem Frühsommer 2023 erstmals ein Agri-PV-Projekt ohne staatliche Förderung umsetzen. Den Strom will das Energieunternehmen über ein Power-Purchase-Agreement (PPA) vermarkten. Der Standort soll in Tützpatz sein, einer kleinen Gemeinde auf der Mecklenburgischen Seenplatte.Die installierte Gesamtleistung beziffert Vattenfall ...

