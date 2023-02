Neben den Auftritten finden Workshops und Masterclasses statt, es gibt eine Networking-Lounge und eine Expo.Zürich - Nach Bregenz, Wien und München kommt das Female Future Festival diesen Sommer zum ersten Mal in die Schweiz. Am Business-Event am 29. Juni 2023 im Xtra in Zürich erhalten Frauen Job-Einblicke von Macherinnen und Gründerinnen und können spannende Workshops besuchen. Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Welche Rolle spielt dabei künstliche Intelligenz und was passiert im Metaverse?

