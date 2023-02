Nürnberg - Der 1. FC Nürnberg steht nach einem 4:3 im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf im Viertelfinale des DFB-Pokals. Nach 90 Minuten und Verlängerung stand es 1:1.



Nürnberg war zu Beginn das bessere Team. Doch der Fortuna gelang es in der 33. Minute dank Dawid Kownacki, die Führung zu erlangen - und diese mit einer ordentlichen Portion Glück auch lange zu halten. Nürnberg blieb das dominantere, aktivere Team, wenngleich die zunehmend frustrierte Mannschaft im Spielverlauf ordentlich nachließ. In der dritten Minute der Nachspielzeit konnte Taylan Duman letztlich, kurz nachdem er eingewechselt worden war, Nürnberg in die Verlängerung retten.



In dieser zeigten allerdings vor allem der FC Ermüdungserscheinungen. Im Elfmeterschießen trafen für Nürnberg Johannes Geis, Taylan Duman, Jan Gyamerah, Christopher Schindler und Erik Shuranov. Für Düsseldorf verwandelten Florian Kastenmeier, Christoph Klarer und Jorrit Hendrix die Elfmeter - nicht jedoch Jona Niemic.

