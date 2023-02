Bochum - Im Achtelfinale des DFB-Pokals hat Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum 2:1 gewonnen und damit das Viertelfinale erreicht. Der BVB war im Revierderby das etwas stärkere Team, doch Bochum machte es ihnen in einem durchaus unterhaltsamen Duell nicht leicht.



Emre Can legte in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vor, doch Kevin Stöger errang in der 64. Minute den Ausgleich. Marco Reus traf schließlich 70. Minute und erzielte damit das 2:1 für Dortmund.

