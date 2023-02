Paris - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Mittwochabend zu einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz im Élysée in Paris eingetroffen. "Ich darf Sie heute hier empfangen, ebenso den Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir möchten unsere Solidarität, unsere Unterstützung, unseren Willen bekunden, die Ukraine hin zum Sieg, zum Frieden zu führen", begrüßte Gastgeber Macron den Präsidenten der Ukraine.



"Ich danke auch dem Bundeskanzler, dass er heute Abend dabei ist, damit wir uns zu dritt hier unterhalten können. Vor fast einem Jahr waren wir gemeinsam in der Ukraine und haben alles getan und versucht, um zu verhindern, dass Russland Krieg gegen die Ukraine führt." Man wolle eine "unverbrüchliche" Unterstützung für die Ukraine bekunden.



Selenskyj lobte das Engagement der europäischen Partner: "Wir haben unseren Kontinent stärker gemacht und wir haben die Ukraine stärker gemacht." Er dankte für die europäische Unterstützung. Bundeskanzler Scholz bekundete: "Die Ukraine gehört zur europäischen Familie." Es sei ein "starkes Signal", dass der ukrainische Präsident am Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag teilnehme.



"Ein Signal der europäischen Solidarität und der Gemeinschaft", so Scholz. Zuvor hatte Selenskyj in Großbritannien Premierminister Rishi Sunak besucht und eine Rede im britischen Parlament gehalten. Es ist erst das zweite Mal, dass der ukrainische Präsident seit Kriegsbeginn sein Land verlässt. Im Dezember war er in die US-Hauptstadt Washington gereist.

