Haag - Der CEO des Technologiekonzerns VAT tritt zurück. Per Ende 2023 werde Mike Allison das Unternehmen verlassen, teilte VAT am Donnerstag mit. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger werde unverzüglich eingeleitet. Allison stiess 2018 zu VAT und übernahm im Frühjahr jenes Jahres die Aufgabe als CEO. Es sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, das Ruder bei VAT in andere Hände...

