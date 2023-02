Im Unterschied zu vielen ausländischen Märkten weise der Schweizer Eigenheimmarkt eine Fülle an Stabilisatoren aus, schreibt Raiffeisen Schweiz in einer neuen Studie.St. Gallen - Die Immobilienpreise in der Schweiz zeigen sich kaum beeindruckt vom Zinsanstieg. Laut Raiffeisen Schweiz sind die tiefere Inflation, steuerliche Faktoren und das Bevölkerungswachstum Hauptgründe für den Unterschied zu ausländischen Märkten. Aufgrund der Knappheit an Wohnraum dürften die Mieten bald ansteigen. Im Unterschied zu vielen ausländischen Märkten weise der Schweizer...

