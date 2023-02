Was ist eigentlich Listed Private Equity? Und wie hat sich die Anlageklasse im vergangenen Jahr entwickelt?Bern - Was ist eigentlich Listed Private Equity? Und wie hat sich die Anlageklasse im vergangenen Jahr entwickelt? Diese Fragen beantwortet Dr. Michel Degosciu, Managing Director bei LPX Group - Listed Alternative Investments, im Experteninterview mit David Kunz, COO der BX Swiss AG. Kapitel: 00:00 Was ist Listed Private Equity? 00:21 Vorstellung LPX 01:22 Was ist Private Equity? 02:48 Wie verlief...

