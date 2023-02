Mehr als 250.000 BYD-Battery-Box-Systeme zählte der Anbieter BYD im Jahr 2022 - das seien doppelt so viele wie im Jahr davor. In Summe seien nun 400.000 der Batterie-Systeme von BYD weltweit installiert, heißt es in der Pressemitteilung. Für 2023 kündigt das Unternehmen eine weitere Steigerung der Produktion an. Das Netzwerk aus 15.000 Installationspartnern weltweit sei dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor und soll ebenfalls weiter wachsen. BYD bezieht sich auf eine Analyse von Bloomberg NEF, ...

