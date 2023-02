Washington - Das US-Repräsentantenhaus hat am Donnerstag einstimmig eine Resolution verabschiedet, mit der China für den Einsatz eines Ballons über den Vereinigten Staaten verurteilt wird. Das US-Militär hatte den Ballon am vergangenen Samstag abgeschossen, nachdem man davon ausgegangen war, dass dieser von China zu Spionagezwecken eingesetzt wurde.



Nach Angaben der Volksrepublik soll es sich um einen meteorologischen Forschungsballon handeln. Das Repräsentantenhaus prangert nun an, dass China die internationale Gemeinschaft "durch falsche Behauptungen über ihre nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung unter Verletzung der Souveränität der Vereinigten Staaten" täusche. US-Außenminister Antony Blinken zufolge soll China ein Netz aus Überwachungsballons über 40 Ländern auf fünf Kontinenten aufgebaut haben. Die Resolution des Repräsentantenhauses fordert nun Bidens Regierung dazu auf, den Kongress durch umfassende Informationen über den Vorfall auf dem Laufenden zu halten.

