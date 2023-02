Berlin - Der frühere Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen glaubt nicht, dass Waffenlieferungen des Westens zu einer Eskalation mit Russland führen. "Ich mache mir keine Sorgen, dass wir diesen Krieg eskalieren könnten", sagte Rasmussen dem "Spiegel" in der aktuellen Ausgabe.



"Appeasement gegenüber Diktatoren führt nicht zum Frieden, es führt zu Krieg, weil ihr Appetit grenzenlos ist." Rasmussen warnte davor, sich von Putin erpressen zu lassen. "Wer sich von einem Atomstaat erpressen lässt, ist dazu verurteilt, in Sklaverei zu leben. Es würde anderen Staaten ein Argument liefern, ebenfalls Atomwaffen zu entwickeln."



Rasmussen stellt am Donnerstag und Freitag im Kanzleramt, im Auswärtigen Amt und im Bundestag das "Sicherheitspaket" vor, das er zusammen mit dem Leiter des ukrainischen Präsidialamts Andrij Yermak ausgearbeitet hat. Es sieht weitere Waffenlieferungen und die Ausbildung ukrainischer Soldaten auf ukrainischem Territorium vor. "Wir müssen der Ukraine alle Waffensysteme zur Verfügung stellen, die sie braucht, um ihr Territorium zurückzuerobern", sagte Rasmussen. "Dies bezieht sich natürlich auch auf die aktuelle Debatte über Kampfjets."

