Am 24. Januar 2023 veröffentlichte der Arbeitskreis existenzsichernde Löhne im deutschen Einzelhandel, dem Aldi Nord, Aldi Süd, Kaufland, die Rewe Group und dm-drogerie markt angehören, die Ergebnisse der ersten Analyse des Lohngefälles in dem Bananensektor in Ecuador und hob die führende Rolle des Landes bei der Zahlung existenzsichernder Löhne in dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...