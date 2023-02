Anders als Felsentauben (die Stammform der Stadttaube), können Stadttauben bei fehlendem Nahrungsangebot nicht auf natürliche Nahrungsquellen ausweichen. Sie sind vielmehr auf artgerechte Fütterung durch den Menschen angewiesen.Wenn es ums Thema Jagd geht, so verlieren gestandene Politiker*innen, sanftmütige Tierschützer*innen und Herr und Frau Zürcher gern einmal die Contenance - es wird emotional, man ist empört auf allen Seiten. So auch in diesem Januar, seit in Zürich das neue Jagdgesetz gilt, gemäss dem Wildtiere nicht mehr gefüttert werden dürfen. Stein des Anstosses: zu den Wildtieren gehören nicht nur Greifvögel...

Den vollständigen Artikel lesen ...