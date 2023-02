Im Auftrag des Eigentümers hat SPGI Zurich das erfolgreiche niederländische Modelabel Hunkemöller für eine Fläche an der Freie Strasse 81 in Basel gewonnen.Zürich - Im Auftrag des Eigentümers hat SPGI Zurich das erfolgreiche niederländische Modelabel Hunkemöller für eine Fläche an der Freie Strasse 81 in Basel gewonnen. Die 124 m2 grosse Retailfläche an der Basler Einkaufsmeile beherbergte bis Mitte 2020 Tavolino und später mehrere Pop-up-Läden. Nun konnte SPGI Zurich im Auftrag der Eigentümerschaft einen neuen Mieter für die attraktive Fläche...

