Die Maxsolar GmbH hat von der Seac Group eine Photovoltaik-Projektpipeline mit einer Gesamtleistung von 3,1 GW übernommen. Damit hat Maxsolar das Volumen der Photovoltaik-Projekte in Entwicklung auf 6,5 GW nahezu verdoppelt. Vor Projekte in Mecklenburg-Vorpommern gingen dabei an Maxsolar über. Auch ein Teil des Entwicklungsteams wechselt das Unternehmen. Beide Firmen haben ihren Stammsitz im Südosten Bayerns - Seac in Herberstsfelden, Maxsolar in Traunstein.Durch die Kooperation würden beide Unternehmen ...

