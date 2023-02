Der kanadische Energieversorger Fortis Inc. (ISIN: CA3495531079, TSX: FTS) zahlt eine Quartalsdividende von 0,565 kanadischen Dollar an seine Investoren, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 1. Juni 2023 (Record date: 17. Mai 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,26 CAD an die Aktionäre ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 54,08 CAD (Stand: ...

