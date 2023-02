Auch in dieser Woche berauschten sich die Märkte förmlich an sich selbst - ohne dabei freilich nennenswert vom Fleck zu kommen.Der spätrömische Gelehrte Boethius hat in seinem Werk "Trost der Philosophie" einen Dialog festgehalten, der über die Jahrhunderte - besagtes Werk stammt aus dem 6. Jahrhundert - zu einem geflügelten Wort wurde. "Intellegis me esse philosophum?" auf Deutsch: "Siehst du ein, dass ich ein Philosoph bin?", fragt ein Möchtegern seinen Gesprächspartner. Der antwortet: "Intellexeram, si tacuisses.", was übersetzt so viel heißt wie: "Ich hätte es erkannt, wenn du geschwiegen hättest." Heute wird daraus gerne die Reimform zitiert: "Hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben." Ich hingegen bin zwar Volkswirt, schweige aber in letzter Zeit auch immer mal ganz gerne, wie ich schon vor zwei Wochen an dieser Stelle zugegeben habe. Zumindest dann, wenn ich nach meiner Meinung zu den aktuellen Kursverläufen an den Börsen gefragt werde. Denn: ...

