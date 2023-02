Lindt & Sprüngli treibt den Ausstieg aus dem russischen Markt voran. So hat der Konzern das Liquidationsverfahren für die russische Tochtergesellschaft Anfang Februar eingeleitet.Zürich - Lindt & Sprüngli treibt den Ausstieg aus dem russischen Markt voran. So hat der Konzern das Liquidationsverfahren für die russische Tochtergesellschaft Anfang Februar eingeleitet. Eine Firmensprecherin bestätigte am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP eine entsprechende Meldung der russischen Zeitung «Wedomosti». «Normalerweise dauert das Verfahren zwölf Monate»...

