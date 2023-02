Bis Börsenschluss verlor der Leitindex 0,78 Prozent auf 11'130,46 Punkte und innert Wochenfrist gab er um 1,9 Prozent nach.Zürich - Den Schweizer Aktien haben zu Wochenschluss aufkeimende Zinssorgen zugesetzt. Nachdem der Leitindex SMI bereits am Donnerstag ein halbes Prozent verloren hatte, büsste er am Freitag weitere 0,8 Prozent ein und beendete erstmals in diesem Jahr eine Woche im Minus. Im Vorfeld der am Dienstag in den USA zur Publikation anstehenden Inflationsdaten ist die Unsicherheit unter Anlegern gross.

