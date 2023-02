Gelsenkirchen - Zum Auftakt des 20. Spieltags der 1. Fußball-Bundesliga haben sich der FC Schalke 04 und der VfL Wolfsburg 0:0 unentschieden getrennt. Damit bleibt Wolfsburg auf Tabellenplatz sieben und Schalke am Tabellenende.



Die Blauweißen spielten etwas aktiver und offensiver als die Wolfsburger. Zwei Tore in der zweiten Halbzeit werden ihnen wegen Abseits und nach einer VAR-Auswertung allerdings nicht gewährt. Wirklich gefährlich wurden sie Wolfsburg sonst kaum - und auch der VfL trat vor allem in der ersten Spielhälfte viel auf der Stelle.

