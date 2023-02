Delivery Hero ISIN: DE000A2E4K43 hat die Anleger schwer enttäuscht, der Kurs rutscht durch alle Unterstützungen. Ausgehend vom Rallyhoch bei 57,82 Euro am 02. Februar hat die Aktie in sechs Handelstagen über 12 Euro verloren. Vom Tagestief am Freitag gab es eine kleine Erholung, aber ob das für eine Gegenwehr reicht, kann man noch nicht sagen. Charttechnisch ist erst im Bereich 41/42 Euro eine starke Unterstützung in Sicht. Im Moment würden wir den ...

