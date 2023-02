Die Adidas-Aktie ISIN: DE000A1EWWW0 ist am Freitag kräftig unter Druck geraten. Der Grund: Schlechte Zahlen und ein trüber Ausblick. Am Ende des Tages ging Adidas mit einem Minus von knapp 11 Prozent aus dem Xetra-Handel. Zahlreiche Analysten meldeten sich am Freitag zu Wort und kamen zu unterschiedlichen Einschätzungen: RBC Capital Markets hat das Kursziel von 130,00 Euro auf 110,00 Euro gesenkt, die Schweizer Großbank UBS sieht weiterhin einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...