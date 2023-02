Leipzig - In der Samstagabendpartie des 20. Bundesliga-Spieltags hat RB Leipzig das Verfolgerduell gegen Union Berlin mit 1:2 verloren. Es ist die erste Heimpleite der Saison für RB. Leipzigs Benjamin Henrichs hatte die Gastgeber nach einer sehr schwachen Anfangsphase in der 24. Minute noch in Führung geschossen und dominierte danach auch die Partie, aber nur bis zum Halbzeitpfiff.



Union kam schon sichtlich motivierter aus der Kabine zurück, Berlins Janik Haberer traf konsequenterweise in der 61. Minute, ein von Robin Knoche in der 72. Minute verwandelter Elfmeter drehte die Partie. Zwar brachte Leipzig in der Schlussphase seinen Joker Yussuf Poulsen und der traf auf prompt vier Minuten nach der Einwechslung - der Videoschiedsrichter griff wegen Abseitsposition ein. Union gewinnt damit das fünfte Mal in Folge mit 2:1 gegen Leipzig und bleibt oberster Bayern-Verfolger mit nur einem Punkt Abstand auf den Tabellenführer. Dahinter Dortmund, Freiburg und erst auf Platz fünf folgt RB.

