Berlin - Die Bundeswehr beginnt in der kommenden Woche mit der Ausbildung von ukrainischen Mannschaften auf dem Kampfpanzer Leopard 2. Laut eines Berichts des "Spiegel" brachte die Luftwaffe in den vergangenen Tagen bereits erste Gruppen von ukrainischen Soldaten mit Militärmaschinen von Polen aus nach Deutschland. Mitte kommender Woche soll das Leopard-Training auf dem Truppenübungsplatz Munster in Niedersachsen starten, dort werden bereits ukrainische Einheiten auf dem Schützenpanzer Marder ausgebildet.



Die Bundeswehr plant für die ukrainischen Soldaten, die teilweise direkt von der Frontlinie nahe der Stadt Bachmut kommen, eine Art Turbo-Lehrgang. Nach nur sechs bis acht Wochen sollen sie die Grundlagen der Bedienung des komplexen Waffensystems erlernen, zudem soll das Zusammenspiel von Leopard-Kampfpanzern und dem Schützenpanzer Marder erlernt werden. Aufgrund der Kürze der Zeit könne man nur Grundlagen vermitteln, hieß es in der Truppe, normalerweise dauere die Ausbildung der Mannschaften mehrere Jahre. Geht alles nach Plan, sollen die ausgebildeten Soldaten gemeinsam mit den Leopard-Kampfpanzern schon Ende März an die Frontlinien in der Ukraine zurückkehren.



Die Ausbildung am Kampfpanzer ist nur ein Teil der verschiedenen Ausbildungsprogramme für ukrainische Soldaten in Deutschland. Laut "Spiegel"-Bericht wurden seit dem Kriegsbeginn im Februar rund 1.500 ukrainische Soldaten in verschiedenen Kasernen an Waffensystemen wie dem Flugabwehrsystem Gepard oder der Panzerhaubitze 2000 trainiert, die Deutschland später an die Ukraine geliefert hat.

Diese Gold-Aktie müssen Sie sich ansehen! Macht es Sinn jetzt noch auf Gold zu setzen? Ein klares Ja! Am besten mit einem Wert, der noch richtig viel Potential verspricht. Börsenprofi Marcel Torney hat den neuen Gold-Aktien-Kracher für Sie analysiert.