Colorado Springs - Das nordamerikanische Luft- und Raumfahrt-Verteidigungskommando, kurz "Norad", hat wieder ein mysteriöses Flugobjekt entdeckt - diesmal über Kanada. Die von den USA und Kanada gemeinsam betriebene Behörde teilte am Samstag mit, man überwache "ein hochgelegenes Flugobjekt" über Nordkanada.



Sowohl US-amerikanische als auch kanadische Militärflugzeuge seien unterwegs. Es ist demnach unklar, um was es sich bei dem Objekt handelt und ob es mit dem chinesischen Spionageballon von letzter Woche oder einem anderen Objekt zusammenhängt, das am Freitag über Alaska abgeschossen worden war. Das "Norad" ist eine gemeinsame Einrichtung der Vereinigten Staaten und Kanadas, die den Weltraum überwachen und vor Angriffen mit Interkontinentalraketen (ICBM) warnen soll.

