Auf diese Trading-Chance hatten wir am letzten Sonntag in den RuMaS Trading-Tipps hingewiesen und das war unsere Stellungnahme für Abonnenten: "Beim britischen Wasserstoffspezialisten kann man einen Trade versuchen. Aus charttechnischer Sicht ist am Freitag der Ausbruch aus einer mehrmonatigen Seitwärtsbewegung gelungen, der Anstieg über die 200-Tage-Linie war ein deutliches Kaufsignal. Wer mit "kleinem Geld" mitspielen möchte, steigt ab 0,29 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...