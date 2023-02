Die SVP konnte somit den Sitz des abtretenden Thomas Weber nicht verteidigen. Erstmals seit den Wahlen 2011 ist sie nicht in der Kantonsregierung vertreten.Liestal - Der EVP ist im Kanton Basel-Land die Sensation gelungen: Mit ihrem Kandidaten Thomi Jourdan zieht die Kleinpartei erstmals in die Regierung ein und verdrängt damit die SVP aus der Kantonsexekutive. Im Wahlkampf hatte sich der langjährige Gemeinderat der Basler Vorortsgemeinde Muttenz für eine stärker in der Bevölkerung abgestützte Gesundheitspolitik sowie die rasche Umsetzung...

