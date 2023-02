Der Angriff auf die Bisherigen im Zürcher Regierungsrat ist gescheitert. Von den sieben Regierungsrätinnen und Regierungsräten traten alle wieder an und konnten ihre Sitze verteidigen.Zürich - Der Angriff auf die Bisherigen im Zürcher Regierungsrat ist gescheitert. Von den sieben Regierungsrätinnen und Regierungsräten traten alle wieder an und konnten ihre Sitze verteidigen. Von den Herausforderinnen schloss Priska Seiler Graf von der SP am besten ab, sie blieb mit 120'586 deutlich hinter der siebtplatzierten Carmen Walker Späh (FDP) mit 145'444 Stimmen. Damit verliert die SP...

Den vollständigen Artikel lesen ...