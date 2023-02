Die LOOYE Honigtomaten des niederländischen Produzenten Looye Kwekers erfreuen sich bei deutschen Verbrauchern einer immer größer werdenden Beliebtheit. Laut einer Umfrage von Oh of the Day vergeben Konsumenten 4,8 von 5 Sternen.* Foto © "Looye" Kein Wunder: Das unverwechselbare Geschmackserlebnis und die gleichbleibend hohe Qualität der...

Den vollständigen Artikel lesen ...