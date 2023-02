Die Anbaufläche der Strauchbeeren in Brandenburg verkleinerte sich das zweite Jahr in Folge. Dennoch konnte im Jahr 2022 mit rund 2 940 Tonnen eine gute Ernte erreicht werden. Die beliebteste Strauchbeerenkultur in Brandenburg war nach Information des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg die Kulturheidelbeere, die auf mehr als 400 Hektar angebaut wurde. Quelle: Amt für...

