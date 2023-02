Hiag realisiert an der Kreuzung Basler-/Freihofstrasse ein rund 80 Meter hohes Wohnhaus mit 149 Wohnungen sowie öffentlichen und gewerblichen Nutzungen im Erdgeschoss.Zürich - Die Immobiliengesellschaft Hiag realisiert in Zürich Altstetten an der Kreuzung Basler-/Freihofstrasse ein rund 80 Meter hohes Wohnhaus mit 149 Wohnungen sowie öffentlichen und gewerblichen Nutzungen im Erdgeschoss. Seit Ende Januar 2023 ist die Baubewilligung rechtskräftig. Der Baubeginn ist auf den Spätsommer 2023 geplant. Im Januar 2023 ist die Baubewilligung für das Gesuch von HIAG...

