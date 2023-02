Die Raiffeisenbanken in den drei Zentralschweizer Kantonen konnten den Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung um 13,7 Prozent auf 80,7 Millionen Franken steigern.Luzern - Die 17 Raiffeisenbanken in den Kantonen Luzern, Ob- und Nidwalden blicken nach eigenen Angaben auf ein erfolgreiches 2022 zurück. Für das laufende Jahr erwarten sie einen «soliden Geschäftsgang». Die Raiffeisenbanken in den drei Zentralschweizer Kantonen konnten den Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung um 13,7 Prozent auf 80,7 Millionen Franken steigern, wie sie mitteilten.

