Das Währungspaar EUR/CHF wird aktuell zu 0,9850 nach 0,9875 am Morgen bewertet.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich zu Wochenbeginn nur wenig bewegt. Am Montag hatte die Gemeinschaftswährung zunächst im frühen asiatischen Handel etwas nachgegeben und den tiefsten Stand seit gut einem Monat erreicht, bevor sie sich erholte. Am Mittag notiert der Eurokurs bei 1,0676 Dollar und damit auf dem Niveau vom Freitagabend. Dagegen hat zum Franken sowohl der Euro und als auch der...

