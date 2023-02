Die EU-Kommission geht für die EU 2023 nun von einem Wachstum von 0,8 Prozent und für die Euro-Staaten von 0,9 Prozent aus.Brüssel - Die Wirtschaft in der EU wird sich in diesem Jahr nach einer Prognose der EU-Kommission stabiler entwickeln als zunächst erwartet. Die Brüsseler Behörde geht für die EU nun von einem Wachstum von 0,8 Prozent und für die Euro-Staaten von 0,9 Prozent aus, wie EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Montag sagte. Damit hebt die Kommission ihre Erwartungen im Vergleich zum Herbst um 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...