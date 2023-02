Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial legt im frühen Handel um 0,37 Prozent auf 33 993,63 Punkte zu.New York - Die US-Börsen sind am Montag im frühen Handel freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Generell blieb die Kaufbereitschaft der Anleger am Tag vor den Inflationsdaten aus den USA jedoch begrenzt. Diese gelten als das wichtigste Börsenereignis dieser Woche - und als massgeblich für den geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank. Anders als am uneinheitlichen Freitag gab es nun...

