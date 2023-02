Diejenigen, die unseren letzten Trade mit Nemetschek ISIN: DE0006452907 vom 29. Januar in den RuMaS Trading-Tipps umgesetzt hatten, konnten mit 8 Prozent Aktiengewinn aussteigen. Das gelang jedoch nur, wenn man am Mittwoch zur Handelseröffnung auf Xetra den Gewinn kassiert hatte, nachdem unser Stoppkurs auf Schlusskursbasis am Dienstag unterschritten wurde. In Zeiten volatiler Märkte schlagen wir grundsätzlich vor, dass diejenigen, die unsere Einstiegskurse ...

