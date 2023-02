Der Branchenverband LEE NRW hat eine Analyse des Photovoltaik-Ausbaus in NRW vorgestellt. Demnach hat das Bundesland wieder das Rekordniveau der Jahre 2010 und 2011 erreicht. Mit neu installierten Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 913 Megawatt im vergangenen Jahr hat Nordrhein-Westfalen das Niveau der bisherigen Rekordjahre 2010 (891 MW) und 2011 (913 MW) wieder erreicht. Im Vergleich zum Jahr 2021 fiel das Plus für die Solarenergie in NRW mit knapp 40 Prozent deutlich aus. Das zeigt eine ...

