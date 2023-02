Die Inflationsrate sinkt also weiter, wenn auch langsamer als erwartet. Nichtsdestotrotz, es ist der siebte Rückgang in Folge.Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Auch die Kerninflation geht leicht zurück. Die Inflationsrate in den USA fällt im Januar von 6.5 % auf 6.4 %. Im direkten Monatsvergleich legt sie hingegen um 0.5 % zu. Die Kerninflationsrate fällt ebenfalls leicht von 5.7 % auf 5.6 %. Die Inflationsrate sinkt also weiter, wenn auch langsamer als erwartet. Nichtsdestotrotz, es ist der siebte Rückgang in Folge.

