Es wäre ein Fehler, anzunehmen, dass die Energiekrise vorbei ist - in vielerlei Hinsicht hat sie gerade erst begonnen.Von Justin Thomson, Chief Investment Officer, International Equity, T. Rowe Price Die Grosshandelspreise für Gas sind im Sommer in die Höhe geschnellt. Dies führte zu schrecklichen Vorhersagen über Stromausfälle, Rationierungen und Menschen, die in ihren Häusern frieren. Seitdem sind die Preise zurückgegangen, da sich gezeigt hat, dass die meisten europäischen Länder ihre Gasspeicher vor dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...