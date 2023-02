Das Angebot an Liegenschaften direkt vom Markt wächst weiter. Aktuell finden sich rund 35 Objekte aus der gesamten Schweiz und aus Deutschland.Das Angebot an Liegenschaften direkt vom Markt wächst weiter. Aktuell finden sich rund 35 Objekte aus der gesamten Schweiz und aus Deutschland. Vom umfassenden sanierten Anlage-Objekt in Gebenstorf zu einem nicht alltäglichem Wohn- und Geschäftshaus MFH in Spiez bis hin zu einem vollvermieteten Anlageobjekt in Holderbank. Die Kaufpreise liegen dabei zwischen CHF 270'000 und CHF 9'850'000.

Den vollständigen Artikel lesen ...