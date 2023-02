Neueste US-Inflationszahlen haben am Dienstag an den europäischen Börsen für Schwankungen mit durchwachsenem Ergebnis gesorgt.Paris / London - Neueste US-Inflationszahlen haben am Dienstag an den europäischen Börsen für Schwankungen mit durchwachsenem Ergebnis gesorgt. Das Auf und Ab passierte im Schlepptau der New Yorker Börsen, weil Anleger sich mit dem Auswerten der Verbraucherpreise schwer taten. Die Inflation in den USA war im Januar im Vorjahresvergleich nicht so stark wie von Experten erhofft gefallen...

